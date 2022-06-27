Форвард «Зенита» может перейти в клуб АПЛ

Молодой бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто попал в сферу интересов лондонского «Вест Хэма».

По информации UOL, представители лондонской команды заинтересованы в услугах 21-летнего бразильского футболиста, так что «молотобойцы» вполне могут перехватить форварда у «Коринтианса», куда Алберто готов перебраться на правах арендного соглашения. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Юри Алберто провёл в российском чемпионате в составе «Зенита» 11 поединков, в которых забил четыре гола и сделал два ассиста.