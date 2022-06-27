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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Звезда «Зенита» может перейти в «Рому» или «Марсель»

27 Июня 2022 • 07:21 Комментировать (1)

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо всё же может в ближайшее время покинуть питерскую команду и продолжить карьеру в одном из европейских топ-чемпионатов.

По информации инсайдера Мауро Сезана, 25-летний бразильский футболист может уйти из питерской команды, но возвращаться на родину полузащитник не намерен. В услугах Клаудиньо очень заинтересованы «Рома» и «Марсель». До этого в прессе ходили слухи о том, что бразилец может перебраться в лиссабонскую «Бенфику».

Напомним, что в прошлом сезоне Клаудиньо провёл в российском чемпионате 23 встречи, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Зенит Марсель Клаудиньо
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