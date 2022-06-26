Агент Касьерры подтвердил переход форварда в «Зенит»

Форвард «Сочи» Матео Касьерра практически стал игроком «Зенита». Вслед за генеральным директором клуба из Санкт-Петербурга Александра Медведева эту информацию подтвердил агент 25-летнего колумбийца.

«Матео Касьерра согласовал контракт с «Зенитом», - заявил «Чемпионату» представитель интересов спортсмена Мартин Араоз.

Напомним, что Касьерра провел в «Сочи» всего один сезон и в 22 поединках отметился 14 меткими выстрелами, чем помог своей команде завоевать историческое серебро РПЛ.

Трансферная стоимость нападающего оценена в 4,5 млн евро. Сочинцы заплатили «Белененсешу» в четыре раза меньше.