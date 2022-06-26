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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бистрович доволен новым главным тренером ЦСКА

26 Июня 2022 • 23:42 Комментировать

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович доволен начальным отрезком подготовки к сезону под руководством Владимира Федотова, который сменил на тренерском мостике команды Алексея Березуцкого.

- У всех футболистов весь приятные впечатления от нового тренера. Мы видим, как он смог показывать столь хорошие результаты с «Сочи», - заявил Бистрович хорватскому Index.

Напомним, что в прошлом сезоне сочинцы завоевали серебряные медали в РПЛ. «Армейцы» же неровно шли по дистанции и довольствовались пятым местом.

24-летний Бистрович вторую часть прошлого сезона провел в «Карагюмрюке», где забил один гол в 18 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Кристиян Бистрович
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