Александр Мостовой: «Дальше целуйте Ларссона с Тедеско туда, куда у нас любят целовать»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой продолжает критиковать форварда Джордана Ларссона, который формально принадлежит «красно-белым», но проведет последний год по контракту в АИКе. Швед отказался возвращаться в «Спартак» из-за решения ФИФА, разрешившей легионерам клубов РПЛ не приезжать в Россию. Ларссон публично порадовался такой возможности.

Мостовой сравнил шведа с экс-наставником «Спартака» Доменико Тедеско, который ранее назвал резонным исключение команды из Лиги Европы: «А вы и дальше делайте коридоры, целуйте их с Тедеско туда, куда у нас любят целовать», - заявил эксперт «Чемпионату».

В 2019 году «Спартак» заплатил за Ларссона 4 млн евро.