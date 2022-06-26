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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Дальше целуйте Ларссона с Тедеско туда, куда у нас любят целовать»

26 Июня 2022 • 23:19 Комментировать

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой продолжает критиковать форварда Джордана Ларссона, который формально принадлежит «красно-белым», но проведет последний год по контракту в АИКе. Швед отказался возвращаться в «Спартак» из-за решения ФИФА, разрешившей легионерам клубов РПЛ не приезжать в Россию. Ларссон публично порадовался такой возможности.

Мостовой сравнил шведа с экс-наставником «Спартака» Доменико Тедеско, который ранее назвал резонным исключение команды из Лиги Европы: «А вы и дальше делайте коридоры, целуйте их с Тедеско туда, куда у нас любят целовать», - заявил эксперт «Чемпионату».

В 2019 году «Спартак» заплатил за Ларссона 4 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Джордан Ларссон
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