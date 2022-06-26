Александр Мостовой пристыдил Ларссона

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон порадовался «подарку» от ФИФА, которая разрешила легионерам РПЛ (Российской премьер-лиги) не приезжать в свои клубы в течение года. Слова шведского футболиста о том, что он не вернется в «Спартак», с которым действует контракт еще на один сезон, возмутили экс-игрока «красно-белых» Александра Мостового.

- Те, кто поумнее, - промолчат. Команда тебе платила деньги за игру, промолчи спокойно и все, - заявил Мостовой «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Ларссон играл в «Спартаке» с 2019 года. С разрешения ФИФА конец прошлого сезона он провел в АИКе на правах аренды.