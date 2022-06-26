Агент: «Вагнер Лав мечтает завершить карьеру в ЦСКА»

Несмотря на то, что форвард Вагнер Лав ушёл из ЦСКА 12 лет назад, бразилец несколько раз был близок к тому, чтобы вернуться в стан «армейцев».

- Вагнер мечтает завершить карьеру в ЦСКА. Мы были близки к возвращению в Москву, но не получилось, - заявил агент Эвандро Феррейра Metaratings.ru.

В данный момент 38-летний футболист остается без клуба после отрезка карьеры в «Мидтъюлланде». Тем не менее, представитель интересов игрока дал понять, что к нему не обращались представители ЦСКА. Вагнер Лав может оказаться в Бразилии, Турции или Азербайджане.

В 259 поединках за «армейцев» Вагнер Лав забил 124 мяча.