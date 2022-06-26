Митрюшкин перешёл в «Химки»

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков объявил о новичке во вратарскую линию команды. Конкурентом Ильи Лантратова станет Антон Митрюшкин, последним клубом которого было дрезденское «Динамо».

- Он рассматривается как игрок для усиления команды в случае ухода Лантратова, но пока предложений по Илье нет, - приводит слова Терюшкова РИА Новости.

Также было добавлено, что на данный момент Лантратов остается основным голкипером команды, а решение по игрокам, находящимся на просмотре, пока не принято.

26-летний Митрюшкин - воспитанник «Спартака». Также он успел поиграть в «Сьоне» и «Фортуне».