Ларссон подтвердил, что не вернётся в «Спартак»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон в восторге от решения ФИФА разрешить футболистам клубов РПЛ (Российской премьер-лиги) временно сменить место работы. Шведский нападающий намерен остаться в АИКе, где выступал в конце прошлого сезона. Ларссон.

- Мне не придется возвращаться, - отметил футболист в интервью Expressen, добавив, что его всё устраивает в АИКе. Тем не менее, Ларссон думает о том, чтобы через год выбрать себе новый клуб. Но с этим у него пока нет определенности.

Ларссону 25 лет, в «Спартаке» он с 2019 года. «Красно-белым» форвард обошелся в 4 млн евро, а вот заработать на нем в итоге не удастся.