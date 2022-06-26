​Президент «Коринтианса»: «Хотим подписать Юри Алберто»

Дуилио Монтейро Алвес, занимающий должность президента бразильского «Коринтианса», высказался по поводу форварда «Зенита» Юри Алберто.

«Алберто – выдающийся нападающий. У меня нет сомнений в том, что он вписался бы в любую команду мира. Конечно, мы хотим подписать Юри, но пока ничего не решено. Мы хотим усилить состав», - слова футбольного функционера приводит ESPN на страницах своего сайта.

Юри Алберто, напомним, переходил в «Зенит» в зимнее трансферное окно. В составе питерской команды бразилец стал чемпионом России.

Чемпионат России сезона 2022/2023 стартует в средине июля.