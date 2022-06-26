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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Глушаков отреагировал на гол Овечкина: «Хватит народ веселить»

26 Июня 2022 • 20:44 Комментировать

Александр Овечкин в субботу доказал, что он способен забивать голы не только на хоккейной площадке, но и на футбольном поле. Выйдя на товарищеский матч против «Амкала» в статусе капитана «Динамо», Овечкин активно действовал и даже смог забить гол, поразив правый нижний угол после паса от Фёдора Смолова пяткой.

На футбольный дебют Александра Овечкина отреагировал полузащитник «Химок» Денис Глушаков.

«Я Сашу хорошо знаю и вчера ему тоже сказал: «Хватит народ веселить. Ты чего творишь?» - слова Глушакова приводит «Чемпионат».

На примере Овечкина Глушаков отметил, что талантливый человек талантлив во всём.  

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Динамо Москва Денис Глушаков Александр Овечкин
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