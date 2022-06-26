«Динамо» доказало, что Овечкин круче Роналду

Александр Овечкин в субботу принял участие в товарищеском матче «Динамо» - «Амкал». Известный хоккеист провёл на футбольном поле не так много времени, но при этом был активен и даже смог отличиться забитым голом.

Пресс-служба «Динамо» опубликовала картинку с Александром Овечкиным и Криштиану Роналду, сравнивая спортсменов. «Бело-голубые» намекают на то, что россиянин превосходит португальца.

На картинке видно, что Александр Овечкин забил 962 гола в хоккее, а Криштиану Роналду – 833 гола в футболе. При этом в хоккее Роналду не забивал, а вот Овечкину в футболе накануне удалось это сделать.