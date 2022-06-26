​Юри Алберто вернул отметку «Зенита» в соцсетях

Нападающий Юри Алберто накануне вычеркнул «Зенит» из описания своего профиля в социальных сетях. Действие бразильского футболиста только усилило ощущение того, что Алберто покинет питерский клуб в летнее трансферное окно. Но в воскресенье 21-летний игрок вернул отметку о «Зените» в соцсетях.

Юри Алберто перебрался в «Зенит» в зимнее трансферное окно. За питерский клуб нападающий провёл 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.

Ранее сообщалось, что Юри Алберто в ближайшее время может примерить на себе футболку «Коринтианса».