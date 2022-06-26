«Советский спорт» продолжает радовать футбольных фанатов яркими обложками своего журнала. Темой обложки нового выпуска станет матч за Суперкубок России, который было решено проводить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. В «Спартаке» возмутились таким решением, но до реального бойкота дело не дошло – в московском клубе уже подтвердили, что матч с «Зенитом» состоится.

На новой обложке «Советского спорта» можно заметить женщину в костюме БДСМ, похожую на Зарему Салихову – супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна. Внизу можно заметить надпись: «Принуждение к Суперкубку».