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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В СМИ просочился проект календаря Кубка РПЛ

26 Июня 2022 • 19:54 Комментировать

До сих пор непонятно, будет ли в России создан Кубок РПЛ. Между тем, в прессу просочился проект календаря потенциального турнира. Кубок лиги может стартовать либо 26 июля (основная дата), либо 16 августа. Что до Суперфинала, то он запланирован на 31 мая следующего календарного года.

Согласно данным «РБ Спорт», игры группового этапа, если турнир будет создан, пройдут в августе и начале сентября. Матчи 1/4 финала могут пройти в конце сентября и начале ноября, 1/2 финала – в марте и апреле, финалы – в конце апреля и в мае.

Всего в Кубке РПЛ может быть проведено 77 игр.

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