​В США фанаты призывают не пускать Овечкина в страну после матча за «Динамо»

В субботу вечером Александр Овечкин провёл первый в своей спортивной карьере футбольный матч, пускай и товарищеский. Хоккеист вывел «Динамо» на поле в качестве капитана и даже смог забить гол, поразив ворота «Амкала» ударом с левой ноги.

Журналисты «Спорт-Экспресса» изучили социальные сети, чтобы узнать, как на футбольный дебют Овечкина отреагировали любители спорта в США. Оказалось, что многие фанаты не оценили подвигов хоккеиста. Некоторые люди даже призывают не пускать Овечкина обратно в США, где он представляет клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, что «Динамо» обыграло «Амкал» с результатом 5:0.