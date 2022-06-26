​В руководстве «Зенита» подтвердили близость к подписанию Касьерры

Матео Касьерра действительно близок к тому, чтобы перебраться из «Сочи» в «Зенит». О том, что питерский клуб находится на грани подписания контракта с 25-летним колумбийцем, заявил генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев. Слова представителя «Зенита» приведены на страницах Metaratings.

Матео Касьерра оказался в «Сочи» в конце лета прошлого года. В 22 матчах чемпионата России колумбийский нападающий смог забить 14 голов и отдать 6 результативных передач на партнёров.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.