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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В руководстве «Зенита» подтвердили близость к подписанию Касьерры

26 Июня 2022 • 18:21 Комментировать

Матео Касьерра действительно близок к тому, чтобы перебраться из «Сочи» в «Зенит». О том, что питерский клуб находится на грани подписания контракта с 25-летним колумбийцем, заявил генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев. Слова представителя «Зенита» приведены на страницах Metaratings.

Матео Касьерра оказался в «Сочи» в конце лета прошлого года. В 22 матчах чемпионата России колумбийский нападающий смог забить 14 голов и отдать 6 результативных передач на партнёров.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Александр Медведев Трансферы футбола - лето 2022 Матео Касьерра
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