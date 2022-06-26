​Промес высказался о новом тренере «Спартака»

Форвард «Спартака» Куинси Промес дал комментарий для клубной пресс-службы. Видео со словами голландского футболиста было опубликовано на канале «красно-белых» в YouTube.

«Атмосфера при новом тренерском штабе хорошая. Вчера у нас был весёлый день, устроили тимбилдинг. Я рад приветствовать нового тренера. Мне кажется, это хороший профессионал. В первое время нам важно получше узнать друг друга, и тренеру предстоит как следует изучить команду. Надеюсь, мы добьёмся большого успеха», - высказался Промес.

Напомним, что недавно «Спартак» возглавил Гильермо Абаскаль. На тренерском мостике «красно-белых» он сменил Паоло Ваноли. Итальянец ушёл из клуба из-за семейных обстоятельств.

Новый чемпионат России стартует в средине июля.