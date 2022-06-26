​Агент Клаудиньо пролил свет на будущее игрока

В прессе появлялась информация о том, что атакующий хавбек «Зенита» Клаудиньо в скором времени может перебраться в ряды «Бенфики». Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы 25-летнего бразильца, дал комментарий на этот счёт.

В разговоре с «РИА Новости» Гарсия сообщил, что слухи о возможном переходе Клаудиньо в «Бенфику» не соответствуют действительности. По словам агента, его клиент продолжит выступать за «Зенит».

Клаудиньо стал игроком «Зенита» прошлым летом. С тех пор бразилец провёл за питерский клуб 31 матч. На его счету 10 голов и 5 результативных передач на партнёров.