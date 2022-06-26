​«Зенит» близок к трансферу защитника «Сочи»

По маршруту из «Сочи» в «Зенит» в летнее трансферное окно может проследовать не только нападающий Матео Касьерра, о скором подписании которого СМИ говорят уже не первый день. Как сообщает РБ Спорт, питерский клуб также близок к подписанию Родригао, защищающего цвета сочинцев с лета прошлого года.

В сезоне 2021/2022 Родригао провёл за «Сочи» 31 матч в различных соревнованиях. На счету 26-летнего бразильца три гола и один результативный пас на партнёра.

Специалисты из авторитетного портала transfermarkt оценивают Родригао в 3,5 миллиона евро.