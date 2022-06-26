Пресс-служба «Сочи» объявила о переходе в клуб сразу троих футболистов. Состав команды пополнили Кирилл Ушатов, Тимофей Шипунов и Даниил Мартовой. Ранее они были одноклубниками, выступая в прошлом сезоне за «Тверь». Стоит сказать, что Ушатов, Шипунов и Мартовой работают с командой со старта предсезонки и накануне играли против «Зенита» в Кубке Pari Премьер.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Сочи» занял второе место. При этом команда не пробилась в Лигу чемпионов из-за санкций в отношении российского футбола.

Чемпионат России сезона 2022/2023 начнётся в средине июля.