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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Хачатурянц объявит о своём уходе с должности президента РПЛ

26 Июня 2022 • 16:17 Комментировать

Ашот Хачатурянц планирует объявить клубам о своей отставке с должности президента РПЛ. Как сообщает «РБ Спорт», это должно произойти в понедельник.

Стоит сказать, что слухи об уходе Ашота Хачатурянца с занимаемой должности стали появляться достаточно давно.

Напомним, что Ашот Хачатурянц избирался президентом Российской премьер-лиги в ноябре прошлого года. Тогда он был единственным кандидатом на должность, которую ранее оставил Сергей Прядкин.

Новый сезон РПЛ стартует в средине июля. Действующим чемпионом России является «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ Ашот Хачатурянц
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