​Хачатурянц объявит о своём уходе с должности президента РПЛ

Ашот Хачатурянц планирует объявить клубам о своей отставке с должности президента РПЛ. Как сообщает «РБ Спорт», это должно произойти в понедельник.

Стоит сказать, что слухи об уходе Ашота Хачатурянца с занимаемой должности стали появляться достаточно давно.

Напомним, что Ашот Хачатурянц избирался президентом Российской премьер-лиги в ноябре прошлого года. Тогда он был единственным кандидатом на должность, которую ранее оставил Сергей Прядкин.

Новый сезон РПЛ стартует в средине июля. Действующим чемпионом России является «Зенит» из Санкт-Петербурга.