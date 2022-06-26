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​Фетисов: «Отговаривал Овечкина от футбольного матча»

26 Июня 2022 • 15:23 Комментировать

Известный в прошлом хоккеист Вячеслав Фетисов дал комментарий по поводу дебюта Александра Овечкина за «Динамо». Хоккеист в товарищеской игре против «Амкала» (5:0) провёл на поле не так много времени, но запомнился рядом действий и, главное, смог забить гол.

«Честно говоря, я его отговаривал от этого матча, говорил, чтобы был повнимательнее, потому что можно получить травму. В футболе работают совершенно другие виды мышц, там абсолютно другая нагрузка», - высказался Фетисов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

При этом Фетисов похвалил Овечкина за его выступление и отметил красивый забитый мяч.

По словам Фетисова, Овечкин выступил примером того, насколько разносторонним должен быть спортсмен. Экс-хоккеист отметил наметившуюся негативную тенденцию, когда дети упорно занимаются одним конкретным видом спорта, а потом, не преуспев в нём, оказываются никому не нужными. Фетисов считает, от этой тенденции нужно уходить.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Овечкин Антон Фетисов
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