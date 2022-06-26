​Лещук – о спартаковце Умярове: «Хвастаться подлым поступком в сети – низко»

В последнем финале Кубка России спартаковец Наиль Умяров всячески мешал динамовцу Даниилу Фомину, исполнявшему пенальти в компенсированное время. О задействованных методах сам Умяров подробно рассказал поле матча в «Телеграме», ссылаясь на принцип «все средства хороши».

По поводу той ситуации высказался вратарь «Динамо» Игорь Лещук.

«Когда ты делаешь подлый поступок и хвастаешься этим в сети – это низко, на мой взгляд. Такой он человек, это его право», - сказал Лещук в интервью для канала «Вышли» в YouTube.

Напомним, что «Спартак» завоевал Кубок России, обыграв «Динамо» со счётом 2:1.