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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Сделка по Ивану и Мантуану ещё не согласована»

26 Июня 2022 • 15:10 Комментировать

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия рассказал о возможном переходе в «Зенит» двух игроков «Коринтианса» — вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

«Сделка ещё не согласована. Клубы продолжают переговоры», — приводит слова агента Sport24.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал условия годичной аренды футболистов.

Напомним, Иван и Мантуан станут частью сделки по обмену в «Коринтианс» нападающего петербургского клуба Юри Алберто.

В минувшем сезоне 21-летний Алберто провёл в составе «Зенита» 15 матчей, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Юри Алберто Густаво Мантуан
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