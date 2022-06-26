Агент: «Сделка по Ивану и Мантуану ещё не согласована»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия рассказал о возможном переходе в «Зенит» двух игроков «Коринтианса» — вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

«Сделка ещё не согласована. Клубы продолжают переговоры», — приводит слова агента Sport24.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал условия годичной аренды футболистов.

Напомним, Иван и Мантуан станут частью сделки по обмену в «Коринтианс» нападающего петербургского клуба Юри Алберто.

В минувшем сезоне 21-летний Алберто провёл в составе «Зенита» 15 матчей, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.