Колосков не видит в Пиняеве звезду

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу игры молодого российского полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что он пока не видит в 17-летнем футболисте какой-то звезды, но у Пиняева явно есть задатки. Почётный президент РФС отметил, что руководители «Крыльев Советов» поступили правильно, что подписали с игроком новое соглашение.

«Он свой футболист, который уже сыгрался с командой и играет заметную роль», - добавил Колосков.

Напомним, что в прошлом сезоне Сергей Пиняев провёл в российском чемпионате в составе «Крыльев Советов» 28 поединков, в которых забил два мяча и сделал два ассиста.