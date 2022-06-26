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Смородская: Не уверена, что Лоськов и Пашинин впишутся в то, что сейчас происходит в «Локомотиве»

26 Июня 2022 • 13:33 Комментировать

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу того, что Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин останутся в московском клубе.

Смородская сказала «Спорт-Экспрессу», что хорошо, что оба специалиста в итоге остались в структуре клуба. Экс-президент «железнодорожников» отметила, что не уверена в том, что Лоськов и Пашинин смогут вписаться в то, что сейчас происходит в команде.

«Там всё очень мутно и неясно, но время покажет», - добавила Смородская.

Напомним, что Олег Пашинин займёт должность руководителя программы молодёжного футбола, а Лоськов станет его заместителем.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Лоськов Ольга Смородская Олег Пашинин
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