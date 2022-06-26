Комличенко: Карпин ждёт меня в «Ростове»

Российский нападающий «Динамо» Николай Комличенко рассказал, что его ждут в «Ростове», где он выступал в прошлом сезоне на правах арендного соглашения.

Комличенко сказал «РБ-Спорту», что он общался с наставником ростовского клуба Валерием Карпиным, который ждёт его обратно. Форвард отметил, что когда тренер ждёт и зовёт тебя, то это уже многого стоит.

«Буду работать на сборе «Динамо» на все сто процентов, но всё будет зависеть от решения главного тренера», - добавил Комличенко.

Напомним, что в прошлом сезоне Николай Комличенко провёл в составе «Ростова» в РПЛ 28 поединков, в которых забил восемь мячей и сделал три ассиста.