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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комличенко: Карпин ждёт меня в «Ростове»

26 Июня 2022 • 13:14 Комментировать

Российский нападающий «Динамо» Николай Комличенко рассказал, что его ждут в «Ростове», где он выступал в прошлом сезоне на правах арендного соглашения.

Комличенко сказал «РБ-Спорту», что он общался с наставником ростовского клуба Валерием Карпиным, который ждёт его обратно. Форвард отметил, что когда тренер ждёт и зовёт тебя, то это уже многого стоит.

«Буду работать на сборе «Динамо» на все сто процентов, но всё будет зависеть от решения главного тренера», - добавил Комличенко.

Напомним, что в прошлом сезоне Николай Комличенко провёл в составе «Ростова» в РПЛ 28 поединков, в которых забил восемь мячей и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Валерий Карпин Николай Комличенко
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