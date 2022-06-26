Лоськов и Пашинин продолжат работу в «Локомотиве»

Известные экс-игроки «Локомотива» Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин официально продолжат свою работу в московской команде.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, Пашинин в ближайшее время займёт должность руководителя программы развития молодёжного футбола «Локомотива», а Лоськов станет его заместителем.

«Главной задачей специалистов станет подготовка футболистов, которые будут максимально адаптированы под требования и задачи основной команды «Локомотива», - говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлом сезоне «железнодорожники» заняли в российском чемпионате шестую строчку.