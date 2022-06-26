Губерниев оценил игру Овечкина за «Динамо»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу игры хоккеиста Александра Овечкина за «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом».

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что хоккеисты испокон веков отлично играли в футбол и таких примеров достаточно. Комментатор вспомнил про Бориса Майорова и Всеволода Боброва.

«Человек с такой физической формой, как у Овечкина, должен был выделиться, что он и сделал, а именно забил роскошный гол», - добавил Губерниев.

Напомним, что динамовцы в товарищеском поединке разгромили «Амкал» со счётом 5:0, а Овечкин стал автором первого забитого мяча в матче.