Шунин рассказал о целях «Динамо» на сезон

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал журналистам о целях московской команды на предстоящий сезон.

Шунин сказал «Спорт-Экспрессу», что пока рано говорить о целях «Динамо» на новый сезон, так как ещё не было разговора с руководством. Опытный вратарь отметил, что команда точно должна выиграть какой-нибудь трофей в ближайшее время.

Напомним, что в прошлом сезоне динамовцы под руководством Сандро Шварца заняли третью строчку в турнирной таблице российского чемпионата, а также дошли до финала Кубка России, где проиграли «Спартаку». Шунин в 26 матчах РПЛ восемь раз сыграл на ноль.