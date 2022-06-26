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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» подписали новые контракты с двумя игроками

26 Июня 2022 • 12:27 Комментировать

Руководители самарских «Крыльев Советов» подписали новые соглашения с полузащитниками Сергеем Пиняевым и Денисом Якубой.

Как сообщает пресс-служба самарской команды, с 25-летним Якубой новый контракт рассчитан до лета 2025 года, а вот детали нового соглашения с 17-летним Пиняевым не раскрываются. Представители «крылышек» отмечают лишь то, что молодой футболист переподписал контракт.

Напомним, что в прошлом сезоне Денис Якуба провёл в РПЛ 20 поединков и сделал один ассист. Сергей Пиняев в 28 матчах российского чемпионата забил два гола и сделал две передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Денис Якуба Сергей Пиняев
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