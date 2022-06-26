«Крылья Советов» подписали новые контракты с двумя игроками

Руководители самарских «Крыльев Советов» подписали новые соглашения с полузащитниками Сергеем Пиняевым и Денисом Якубой.

Как сообщает пресс-служба самарской команды, с 25-летним Якубой новый контракт рассчитан до лета 2025 года, а вот детали нового соглашения с 17-летним Пиняевым не раскрываются. Представители «крылышек» отмечают лишь то, что молодой футболист переподписал контракт.

Напомним, что в прошлом сезоне Денис Якуба провёл в РПЛ 20 поединков и сделал один ассист. Сергей Пиняев в 28 матчах российского чемпионата забил два гола и сделал две передачи.