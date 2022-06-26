Шунин высоко оценил игру Овечкина за «Динамо»

Опытный голкипер «Динамо» Антон Шунин в разговоре с журналистами высказался по поводу игры хоккеиста Александра Овечкина в товарищеском матче с «Амкалом».

Шунин сказал «Р-Спорт», что футболисты «Динамо» только недавно приступили к тренировкам и пока привыкают к требованиям нового тренерского штаба. Голкипер отметил, что его очень впечатлила игра хоккеиста Александра Овечкина.

«Хотел бы поздравить Овечкина, который выдал действительно отличную игру и забил гол. Что может быть лучше в таком матче?», - добавил Шунин.

Напомним, что динамовцы в товарищеском поединке уверенно разобрались с «Амкалом со счётом 5:0. Один из голов забил Овечкин.