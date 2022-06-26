Из «Локомотива» ушёл руководитель программы по развитию молодёжного футбола

Глава программы развития молодёжного футбола «Локомотива» Саркис Оганесян принял решение покинуть московскую команду.

Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», 53-летний менеджер официально покинул столичный клуб. Оганесян работал в системе «Локомотива» с 2004 года и за это время поработал в тренерском штабе, селекционном отделе и в программе развития молодых футболистов. Стоит отметить, что Оганесян также выступал за «Локомотив» в качестве игрока.

В прошлом сезоне московский «Локомотив» занял в турнирной таблице российского чемпионата шестую строчку.