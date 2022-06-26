Стало известно, останется ли Лаксальт в «Динамо» на следующий сезон

Агент уругвайского защитника «Динамо» Диего Лаксальта рассказал журналистам о том, останется ли его клиент в московском клубе на следующий сезон.

Агент Ариэль Красуоски сказал порталу Sport24, что уругвайский футболист не сыграл в товарищеском матче с «Амкалом» только по той причине, что пока восстанавливается после травмы. Красуоски отметил, что его клиента всё устраивает в московской команде.

«Решение ФИФА никак не повлияет на Диего, так что он останется в «Динамо» на следующий сезон», - добавил агент.

Напомним, что в прошлом сезоне Диего Лаксальт провёл в российском чемпионате 14 поединков, в которых получил пять жёлтых карточек.