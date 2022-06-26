Черномырдина раскритиковала зарплаты в женском футболе

Полузащитник женской команды ЦСКА Маргарита Черномырдина рассказала о зарплатах в женском футболе.

Черномырдина считает, что игроки женских команд оставляют на поле столько же сил, сколько и мужчины, поэтому должны иметь такие же высокие зарплаты.

«Либо наверху должно что-то решаться, либо мужские клубы могли бы проявить инициативу и изменить положение дел. На медийность с раскрученностью мы повлиять не можем», — приводит слова Черномырдиной «Матч ТВ».

Черномырдина также отметила, что на Западе женские команды объединяются с мужскими, просят поддержки и получают отклик в виде призывов к равенству, а в нашей стране пока такого нет.