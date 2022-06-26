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Переход форварда «Зенита» в бразильский клуб отложен из-за проблем с документами

26 Июня 2022 • 10:57 Комментировать

Объявление о переходе молодого бразильского форварда «Зенита» Юри Алберто в «Коринтианс» отложено из-за проблем с документацией.

По информации инсайдера Самира Карвалью, 21-летний бразильский футболист уже подписал соглашение с «Коринтиансом», но официальное объявление о трансфере отложено из-за проблем с документами. О переходе Алберто в бразильскую команду должны будут объявить только на следующей неделе.

Напомним, что Юри Алберто перейдёт в «Коринтианс», а в обратную сторону отправятся голкипер Иван и полузащитник Густаво Мантуан. Стороны уже согласовали условия сделки.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Юри Алберто
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