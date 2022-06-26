Тренер «Амкала»: Рассчитывали дать «Динамо» бой, но нам не хватило силёнок

Наставник «Амкала» Денис Зубко высказался по поводу товарищеского поединка с московским «Динамо».

Зубко сказал «Чемпионату», что сыграть с динамовцами для его команды — большой опыт Тренер отметил, что футболисты «Амкала» рассчитывали дать «Динамо» бой, но команде всё же не хватило силёнок для этого.

«Мы серьёзно готовились и разбирали соперника, но силы были неравные. У команды РПЛ более мастеровитые футболисты, поэтому результат закономерен», - добавил Зубко.

Напомним, что «Амкал» в товарищеском матче крупно уступил динамовцам со счётом 0:5. Один из голов в составе «Динамо» забил Александр Овечкин.