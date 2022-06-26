Защитник «Химок»: Нам вполне по силам попасть в топ-8

Российский защитник «Химок» Александр Филин рассказал журналистам о том, какое место подмосковный клуб может занять в следующем сезоне.

Филин сказал «Матч ТВ», что перед командой поставлена максимальная задача — занять восьмое место в РПЛ в предстоящем сезоне. Защитник отметил, что вполне реалистичен вариант, при котором «Химки» смогут забраться в топ-8.

«Еврокубков нет, так что ажиотажа в плане мест не будет. Вполне можно будет под шумок залезть в топ-8», - добавил Филин.

Напомним, что в прошлом сезоне «Химки» под руководством Сергея Юрана заняли 13-ю строчку в таблице. В стыковых матчах подмосковная команда обыграла «СКА-Хабаровск».