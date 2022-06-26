Захарян: Было бы у Овечкина больше времени, он бы больше забил

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился с журналистами своим мнением по поводу игры хоккеиста Александра Овечкина в товарищеском матче с «Амкалом».

Захарян сказал «Спорт-Экспрессу», что Овечкин сыграл классно и забил гол, а если бы у него было больше времени, то забил бы больше. Полузащитник отметил, что хоккеисту немного не хватает техники, но зато у Овечкина стоит поучиться очень мощному удару.

Напомним, что Александр Овечкин стал автором одного из забитых мячей в ворота «Амкала». Динамовцы в итоге одержали уверенную победу со счётом 5:0.