Тюкавин: Овечкин — топ

Молодой российский нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался по поводу игры известного хоккеиста Александра Овечкина в товарищеском матче с «Амкалом».

Тюкавин сказал «Спорт-Экспрессу», что Овечкин — топ. Форвард отметил, что хоккеист находится в потрясающей физической форме.

«Гол Овечкина? Он всё сделал правильно. Ему скинули мяч на пятачок, а дальше он уже разобрался в своём фирменном стиле», - добавил Тюкавин.

Напомним, что динамовцы обыграли «Амкал» со счётом 5:0. Первый гол в этой встрече как раз забил Овечкин. Константин Тюкавин отметился двумя забитыми мячами.