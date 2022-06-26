«Зенит» согласовал аренду двух бразильцев из «Коринтианса»

Питерский «Зенит» договорился с «Коринтиансом» по поводу перехода двух бразильских футболистов вместо форварда Юри Алберто.

По информации Globo Esporte, команда из Санкт-Петербурга согласовала окончательные условия аренды голкипера Ивана и полузащитника Густаво Мантуана. Срок аренды обоих игроков составит один год. В обратную аренду в «Коринтианс» отправится 21-летний бразильский форвард Юри Алберто.

Стоит отметить, что у «Зенита» будет опция выкупа полузащитника Мантуана за десять миллионов евро. Голкипер Иван же следующим летом вернётся на родину.