Гендиректор «Сочи» - об уходе Касьерры: Подождите, осталось немного

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался по поводу возможного ухода колумбийского форварда Матео Касьерры в «Зенит».

Рубашко сказал «Матч ТВ», что журналистам нужно подождать, так как осталось совсем немного времени до того, как всё будет объявлено официально. Напомним, что в прессе до этого появились слухи о том, что колумбийский нападающий уже договорился о контракте с питерским «Зенитом».

В прошлом сезоне Матео Касьерра провёл в российском чемпионате в составе сочинского клуба 22 встречи, в которых отметился 14 забитыми мячами и четырьмя ассистами.