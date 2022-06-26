Орлов — о Бакаеве: Он очень хочет играть, так что ему нужно помочь

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу игры полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.

Орлов сказал «Матч ТВ», что Бакаев играет на позиции Малкома, но Сергей Семак наверняка знает, где Зелимхана можно будет ещё использовать. Комментатор отметил, что экс-игроку «Спартака» будет очень тяжело адаптироваться в питерском клубе, так что ему нужна поддержка.

«Он очень хочет играть, но ему нужно помочь с этим», - добавил Орлов.

Напомним, что Зелимхан Бакаев этим летом на правах свободного агента подписал трёхлетнее соглашение с клубом из Санкт-Петербурга.