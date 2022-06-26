Бакаев: Взаимопонимание с партнёрами становится всё лучше

Российский полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался по поводу своей адаптации в питерской команде.

Бакаев сказал клубной пресс-службе, что самое главное, что у него налаживается взаимопонимание с партнёрами, которое становится лучше с каждой новой тренировкой. Полузащитник отметил, что в начале с этим были проблемы, но сейчас всё поменялось.

«Физическое состояние тоже становится всё лучше и лучше», - добавил Бакаев.

Напомним, что Зелимхан Бакаев перебрался в питерскую команду из московского «Спартака» этим летом на правах свободного агента.