Комличенко: В ротации «Динамо» сидеть не хочется

Российский нападающий «Динамо» Николай Комличенко высказался по поводу своих перспектив в московской команде.

Комличенко сказал «Р-Спорт», что относительно его будущего в столичном клубе всё станет более понятно в ближайшие пару недель. Форвард отметил, что сейчас на место основного центрального нападающего в «Динамо» претендует три-четыре игрока, а сидеть в ротации он не хочет.

«За время в «Ростове» я почувствовал вкус игры и голов», - добавил Комличенко.

Напомним, что в прошлом сезоне Николай Комличенко в составе «Ростова» провёл в РПЛ 28 поединков, в которых забил восемь голов и сделал три ассиста.