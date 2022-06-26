Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комличенко: В ротации «Динамо» сидеть не хочется

26 Июня 2022 • 08:26 Комментировать

Российский нападающий «Динамо» Николай Комличенко высказался по поводу своих перспектив в московской команде.

Комличенко сказал «Р-Спорт», что относительно его будущего в столичном клубе всё станет более понятно в ближайшие пару недель. Форвард отметил, что сейчас на место основного центрального нападающего в «Динамо» претендует три-четыре игрока, а сидеть в ротации он не хочет.

«За время в «Ростове» я почувствовал вкус игры и голов», - добавил Комличенко.

Напомним, что в прошлом сезоне Николай Комличенко в составе «Ростова» провёл в РПЛ 28 поединков, в которых забил восемь голов и сделал три ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Николай Комличенко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июня
09:36 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» интересуется тремя футболистами «Спартака»
09:16 · Россия. ФНЛ
Стукалов может возглавить «Ротор»
09:02 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Сочи» - об уходе Касьерры: Подождите, осталось немного
08:57 · Россия. Премьер-лига
Орлов — о Бакаеве: Он очень хочет играть, так что ему нужно помочь
08:42 · Россия. Премьер-лига
Бакаев поблагодарил фанатов «Зенита» за поддержку
08:41 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» принял решение по будущему Жоаозиньо
08:37 · Россия. Премьер-лига
Бакаев: Взаимопонимание с партнёрами становится всё лучше
08:33 · Россия. ФНЛ
Колумбийский форвард вернулся в расположение «Уфы»
08:26 · Россия. Премьер-лига
Комличенко: В ротации «Динамо» сидеть не хочется
08:22 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» подписал контракт с бразильским клубом
00:58 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк явился в расположение «Краснодара» 1
00:21 · Россия. Премьер-лига
«Бенфика» нацелилась на Клаудиньо
25 Июня
23:05 · Россия. Премьер-лига
Как «Зенит» снова победил в матче Кубка Pari Премьер (видео) видео
22:58 · Россия. Премьер-лига
Семак: «У Юри Алберто есть желание на какое-то время уйти в аренду»
22:50 · Россия. Премьер-лига
Семак не уверен, что Дуглас Сантос останется капитаном
Все новости
Рекомендуем