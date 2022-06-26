Месси или Роналду: Овечкин сделал выбор между звёздами футбола

Российский хоккеист Александ Овечкин, выступающий в НХЛ за клуб «Вашингтон Кэпиталз», в разговоре с журналистами назвал своего любимого футболиста.

«Мой любимый игрок – Лионель Месси. Криштиану Роналду? Ни в коем случае», - передает слова звездного спортсмена телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что вчера, 25 июня, Александр дебютировал в большом футболе. Хоккеист с капитанской повязкой вывел московское «Динамо» на контрольную встречу с «Амкалом». На 11-й минуте Овечкин отметился забитым мячом, после чего покинул поле. Товарищеский поединок завершился уверенной победой «бело-голубых» со счетом 5:0.