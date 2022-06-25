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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Овечкин пожелал «Динамо» стать чемпионом России в новом сезоне

25 Июня 2022 • 21:20 Комментировать

Хоккеист Александр Овечкин не просто сыграл за своё любимое футбольное «Динамо», а ещё и забил гол. Давая комментарии после замены, Овечкин выражал радость от исполнения своей мечты. Также спортсмен сказал спасибо представителям «Динамо» за оказанное доверие.

«Надеюсь, «Динамо» станет чемпионом России в следующем сезоне», - пожелал любимому клубу Овечкин в эфире «Динамо ТВ».

Напомним, что в сезоне 2021/2022 «Динамо» заняло в РПЛ третье место.

Добавим, что чемпионом России в четырёх последних сезонах становился исключительно питерский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Овечкин
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