​Овечкин высказался после гола за «Динамо»

Александр Овечкин способен быть эффективным не только на льду на коньках, но и на газоне в бутсах. Играя за «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала», известный хоккеист забил гол. В перерыве Овечкин поделился своими эмоциями.

«Мечта сбылась. Мечтал забить. Был ещё момент, нужно было бить, а я пытался найти Смолова. Нужно отдать должное ребятам, что нашли меня в позиции под левую ногу. Попал, как говорится», - сказал Овечкин по ходу трансляции.

Посмотреть видео гола Александра Овечкина за «Динамо» можно на страницах «Евро-Футбола».