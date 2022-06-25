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​Овечкин высказался после гола за «Динамо»

25 Июня 2022 • 21:11 Комментировать

Александр Овечкин способен быть эффективным не только на льду на коньках, но и на газоне в бутсах. Играя за «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала», известный хоккеист забил гол. В перерыве Овечкин поделился своими эмоциями.

«Мечта сбылась. Мечтал забить. Был ещё момент, нужно было бить, а я пытался найти Смолова. Нужно отдать должное ребятам, что нашли меня в позиции под левую ногу. Попал, как говорится», - сказал Овечкин по ходу трансляции.

Посмотреть видео гола Александра Овечкина за «Динамо» можно на страницах «Евро-Футбола».  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Овечкин
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