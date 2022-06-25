​Овечкина ждут в футбольной сборной России

Известный хоккеист Александр Овечкин в товарищеском футбольном матче против «Амкала» провёл в футболке «Динамо» не так много времени. Тем не менее, именно известный хоккеист смог открыть счёт, поразив нижний угол после короткой передачи пяткой от Фёдора Смолова.

На голевой подвиг Александра Овечкина отреагировала пресс-служба футбольной сборной России.

«Ждём в сборной, легенда», - говорится на страничке российской сборной в «Телеграме».

Напомним, что Александр Овечкин вышел на игру против «Амкала» в качестве капитана «Динамо».